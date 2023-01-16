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Öğretmen ve öğrencilere güvenli gıda anlatıldı

Afyonkarahisar’da ‘Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme’ konulu eğitim çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'da ‘Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme' konulu eğitim çalışması yapıldı.


Eğitim çalışması TOOB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlileri tarafından verilen eğitimde bilinçli gıda tüketicisi olmanın yolları, gıda maddeleri satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar, beslenme alışkanlıkları, kişisel temizlik gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimlerin farklı okullarda da gerçekleştirileceği kaydedildi.

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