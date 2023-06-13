Öğretmen Yazarlar Kitap Fuarının ilki Hocalar'da açıldı

Afyonkarahisar Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Yazarım Öğretmenim Projesi' çerçevesinde Öğretmen Yazarlar Kitap Fuarının ilki Hocalar ilçesinde gerçekleştirildi.

Yazarlarının tamamının öğretmen olması yönüyle Türkiye'de ilk olan bu fuar, Öğretmen Yazar Ahmet Öztürk organizatörlüğünde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 40 öğretmen yazarın katılımı ile gerçekleştirildi. Fuar boyunca 44 farklı etkinlikle öğrenciler öğretmenleriyle buluştular.

Hocalar Şehit Hasan Yalın İlkokulu bahçesinde yapılan açılışa, Hocalar Kaymakam V. Hakan Kara, Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Kızılören Kaymakamı Makbule Adacı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Hocalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koyuncu ve davetlileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencilerince hazırlanan halk oyunları ekibi ve çeşitli gösterilerle devam etti. Yazarım Öğretmenim Projesi kapsamında daha önce yapılan yarışmalarda ödül alan öğrencilere hediye takdiminin ardından Kitap Fuarının açılışı gerçekleştirildi.