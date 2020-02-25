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Öğretmenler el sanatları kursu alacak

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihi Taş Medrese’deki el sanatları atölyelerinde El Sanatları Teknolojisi alanında görev yapan öğretmenlere yönelik kurslar düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren tarihi Taş Medrese'deki el sanatları atölyelerinde El Sanatları Teknolojisi alanında görev yapan öğretmenlere yönelik kurslar düzenlenecek.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın arasında imzalanan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Meslek Okullarında görev yapan el sanatları teknolojisi alanındaki öğretmenlerin el becerilerini geliştirmesi için Afyonkarahisar Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütülecek.


El sanatları teknolojisi alanındaki öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi, el sanatları ile ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla öğretmenlere Taş Medresedeki atölyelerde deri, deri aksesuarları, keçe, keçe aksesuarları, boynuz tarak, çamur seramik, çini işlemeciliği, baston yapımı, ebru sanatı ve tesbihat kursları verilecek.

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