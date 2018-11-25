Okul anıları 45 yıl sonra tazelendi

Çeşitli illerden Sandıklı'ya gelen 1973 ve 1979 yılları arasında mezun olan yaklaşık 100 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir organizasyonda buluştu. Dönemin öğretmenlerinin de yer aldığı buluşmada eski dostlar mutluluklarını paylaşırken zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Okul anılarının tazelendiği görüşmede, bol bol fotoğraf çektirildi. Programı organize eden ekip, öğretmenlerine çiçek vererek 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Ekip, daha sık bir araya gelmek istediklerini ve bu tarz buluşmaların önemli olduğunu kaydetti.