Okul arkadaşları 32 yıl sonra bir araya geldi

Afyonkarahisar Merkez Ticaret Lisesinde birlikte okuyan arkadaşlar Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek, mezun olduktan 32 yıl sonra bir araya geldi.

Ticaret Lisesinde birlikte başlayan ve 1986 -1987 döneminde eğitimlerini bitiren öğrenciler, emekli muhasebeci Adem Baydur ve otel işletmecisi Yücel Albay'ın öncülüğünde Afyonkarahisar'da bayramı birlikte kutlamak ve eski günleri yad etmek için bir araya geldi. Afyonkarahisar'da bir otelde bir araya gelip sohbet eden ve hasret gideren okul arkadaşları Mehmet Kurt, Ahmet Orhan, Yücel Albay, İsmail Ubuz, Adem Baydur, Mustafa İlarslan, Esra Meltem Güç, Ahmet Can, Nesrin Uğurlu okul yıllarını yad ederek bayramı bir arada geçirdi. 32 yıl sonra bir araya gelen sınıf arkadaşları seneler sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.