İhlas Haber Ajansı

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Okul bahçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar’da okul bahçesindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'da okul bahçesindeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Olay, Sandıklı ilçesi Endüstri Meslek Lisesinin atölyelerinin bulunduğu çam ağaçlarının olduğu bölgede meydana geldi. Çam ağaçlarının bulunduğu bölgeden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Büyük ölçüde otların yandığı olayda bazı çam ağaçlarının kökleri zarar gördü.


Olayın ardından inceleme başlatıldı.

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