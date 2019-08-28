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Okul bahçesindeki kamelyaları talan ettiler

Afyonkarahisar’da parklar ve okul bahçelerine konulan kamelyalara zarar verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Afyonkarahisar'da parklar ve okul bahçelerine konulan kamelyalara zarar verilmesi vatandaşların tepkisini çekti.


Afyonkarahisar Dumlupınar Mahallesi'nde bulanan Şemsettin Karahisari Orta Okulu bahçesine geçtiğimiz aylarda çocukların ve gençlerin oturması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kamelya konulmuştu. Dün gece kimliği belirsiz kişi ve kişilerce talan edildi. Yerinden sökülen ve yıkılan kamelyaların bulunduğu alana ayrıca kuruyemiş kabukları ve alkol kutularının atıldığı görüldü. Şehir magandaları tarafından kamelyaların bu şekilde talan edilmesine vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

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