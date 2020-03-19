Okul Müdürü Özkul'un ‘Seyit Onbaşı ve Ahde Vefa' kitabı yayınlandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Lokman Özkul, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerinin Anma Günü münasebetiyle zaferin büyük kahramanı Seyit Onbaşının hayatını anlatan bir kitap yazdı.

Okul Müdürü Lokman Özkul, ‘Seyit Onbaşı ve Ahde Vefa' adını verdiği kitabında daha çok Seyit Onbaşı ve Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyen yönlerini kaleme aldı. Müdür Özkul, yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladı. Çanakkale Zaferinin simge isimlerinden birinin de Seyit Onbaşı olduğunun altını çizen Özkul şöyle devam etti:

“Seyit Onbaşı 276 kiloluk top güllesini tek başına taşıdı. Seyit Onbaşı sayesinde İngiliz zırhlısı batırmış ve Çanakkale Zaferinde başrol oynamıştır. Biz de tabii bu anlamda Seyit Onbaşı için ahde vefa ve bir kültür hizmeti olarak Seyit Onbaşı romanını hazırladık. Çocuklarımız, gençlerimiz ve okurlar bu kitaptan istifade etsinler, şehit onbaşının hayat hikâyesini öğrensinler istedik. Ahde Vefayı şu açıdan kullandık ki Seyit Onbaşı milli bir kahramandır, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir, ama ondan sonraki hayatında maalesef yalnız kalmıştır. En son ise hamallık yapmış, zatürre hastalığına yakalanarak vefat etmiştir. Burada bir ahde vefasızlık söz konusu olmuştur. Biz işte artık kendimizce bir ahde vefa olarak Seyit Onbaşı'nın hatırlanması açısından böyle bir kitap hazırlama uygun gördük. Bundan dolayı da Seyit Onbaşı romanı yayına sunduk. 18 Mart yayına girmesi nedeniyle de onurluyuz, kıvançlıyız. Seyit Onbaşı'nın bilinmeyen hayatını ele aldık.”

Bu kitap bizi heyecanlandı

Kitabın yayımlanmasında sponsor olan bölgede bir termal otelin Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, bin kitabın baskını üstlendiklerini söyledi. Böylesine önemli bir kitabın sponsorluğunu üstlenmek kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çınaroğlu: “Hocamın ellerine sağlık. Seyit Onbaşı denilince aslında herkes biliyor. Çanakkale Zaferi'nin seyrini değiştirmiş tarihin önemli şahsiyetlerden. Çanakkale Zaferinin de yıldönümünü kutluyorum. İşin açıkçası hocamız Seyit Onbaşı'yla alakalı bir kitap yapacağım dediği zaman biz de heyecanlandık. İnşallah topluma faydalı olur” dedi.