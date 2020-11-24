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Okul müdüründen öğretmenlere sürpriz hediye

Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokul Müdürü Nevzat Çakar 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okul öğretmenleri ve yöneticilerine hediye takdim etti.


Afyonkarahisar'da öğretmenler günü Korona virüs tedbirleri kapsamında çeşitli etkinlikle kutlandı. Bu çerçevede Çakar kurumunda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler sürpriz hediye hazırladı. Hediyeleri öğretmenlere takdim eden Çakar, tüm öğretmenlerin günü kutladı. Çakar şöyle konuştu:


“Geleneksel hale getirmiş olduğumuz öğretmenler günü hediyemizi bu yıl pandemi nedeniyle öğretmen arkadaşlarımıza aynı anda sunamadık. Zümre toplantılarına gelen arkadaşlarımıza hediyelerimizi takdim ettik. İnşallah tüm ülkemizin öğretmenleri öğrencilerine kavuşur. Nice öğretmenler günlerinde kavuşmak dileğiyle.”

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