Okul sporlarında İhsaniye Anadolu Lisesi'nin büyük başarısı

Afyonkarahisar kent genelinde düzenlenen masa tenisi turnuvalarına 21 tane okul katıldı. 21 okul içerisinden İhsaniye Anadolu Lisesi Masa tenisi genç kızlar müsabakalarında namağlup bir şekilde il birincisi olurken kenti gruplarda temsil etme hakkına sahip oldu. Yine 21 farklı okul içerinden Masa tenisi Erkekler Kategorisinde ve 11 tane okul takımının içerisinden de futbolda il ikincisi olan İhsaniye Anadolu Lisesi takımları spordaki başarısını ortaya koydu. İhsaniye Anadolu Lisesi masa tenisinde kız öğrenciler 4-6 Ocak'ta Burdur'da düzenlenecek olan turnuvada 8 farklı ilden gele takımlarla yarışarak Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sportif başarı sağlayan öğrencilere kupalarını takdim edilirken, Okul Müdürü Serdar Üstüntaş yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız düzenlediği okul sporlarında öğrencilerimizin başarılı sonuçlar almasından çok mutlu olduk, çok sevinçliyiz. Öğretmen ve öğrencilerimize gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ederim diyerek Burdur'da da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.