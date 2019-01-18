Okula gidemeyen minik Zeynep'e moral karnesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağlık problemleri dolayısıyla okula gidemeyen Zeynep Peynirci'ye sınıf arkadaşlarının da katılımıyla evinde temsili karne verildi.

Zaferyolu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Peynirci, duyma sorunu ve ayaklarındaki sağlık problemleri nedeniyle okulunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu duruma üzülen minik Zeynep'in öğretmen ve arkadaşları, karne töreninin ardından bir süre beraber okudukları sınıf arkadaşlarını evinde ziyaret etti. Okula gidememesi dolayısıyla karnesi de olmayan Zeynep'e moral olması için temsili karne verilirken arkadaşları da kendi aldıkları hediyeleri bıraktı. Öğretmen ve öğrenciler, okula devam edemeyen Zeynep'i ziyaretleri esnasında duygu dolu anlar yaşadı.

Karnesini ve sınıf arkadaşlarının kendi harçlıklarıyla almış olduğu hediyesini minik Zeynep'e takdim eden Okul Müdürü Çalışır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeynep başarılı bir öğrencimiz. Sağlık problemi dolayısıyla okula gelemiyor. Zeynep için öğretmenlerimiz başta olmak üzere öğrencilerimiz ve personellerimiz ile beraber her zaman sağlığına kavuşup okula gelmesi için dua ediyoruz. İnşallah kısa zamanda aramızda olmasını arkadaşlarıyla beraber derslere katılıp, oyunlar oynamasını diliyoruz" dedi.

Minik Zeynep'in sınıf arkadaşları da kendisini özlediklerini ve bir an önce aralarına dönmesini istediklerini kaydetti.