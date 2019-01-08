Okulda dehşet, öğrenci öğretmeni vurdu

Afyonkarahisar'da bir öğrenci, öğretmenini ayağından vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre olay, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji'nde meydana geldi. Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Cengizhan Özlü, öğrencisi Mustafa A. tarafından ayağından vuruldu. Olay üzerine okula çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı öğretmen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken öğrenci gözaltına alındı.