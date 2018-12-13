Okulda kalp krizi geçiren minik Sabiha son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da okulda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerini yasa boğan minik Sabiha'nın cenaze namazı kılındığı sırada ders zilinin çalması yürekleri dağladı.

Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur ikinci dersin sonunda arkadaşları ile teneffüse çıktığı esnada bir anda yere düştü. Öğretmen Doğan Demirok kalp masajı yapıp 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği minik öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Sabiha yaşamını yitirdi. Ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Sabiha'nın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze esnasında ders zili çaldı

9 yaşında okulda geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Sabiha Bağatur için taziyeleri kabul eden baba Hamdi Bağatur ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Nazmiye Bağatur ise 3 çocuğundan en küçüğü ve tek kızı Sabiha'nın mendilini koklayarak gözyaşı döktü. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın da katıldığı cenaze namazı esnasında ders zili çalarken minik Sabiha'nın arkadaşları ders için sınıfa girdi. Gedik Ahmet Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından minik Sabiha aile kabristanlığında toprağa verildi.