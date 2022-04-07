İhlas Haber Ajansı

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Okullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 18 okulun katılımıyla Şuhut ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde bilgi yarışması düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 18 okulun katılımıyla Şuhut ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde bilgi yarışması düzenlendi.


Şuhut'ta 18 okulun katılımıyla okullar arası bilgi yarışması düzenlendi. 20 soru üzerinde mücadele eden 4 okul yedek sorulara geçti. 7 sorunun sonunda Fatih Ortaokulu ve Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu finale kaldı. Finalde kıyasıya mücadele veren iki okul final sonunda berabere kaldı. Yazı tura kura sonucu ise Fatih Ortaokulu ilçe birincisi oldu.

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