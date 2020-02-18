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Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü

Afyonkarahisar’da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam’ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.

Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.


Afyonkarahisar'da çalıştığı otelden 11 Şubat günü mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınmayan Dursiye Sağlam'ın cinayete kurban gittiği bu sabah öğrenildi. Cinayetin ardından 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın Kanlıca Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki evi sessizliğe büründü.

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