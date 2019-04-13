Öldürülen kardeşlerden birisinin hamile olduğu belirlendi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde evlerinde başından vurulmuş halde bulunan iki kız kardeşten birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel Ş. (20) ve Hatice Ş.(16) kardeşler kanlar içerisinde bulundu. Olay sonrası köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri yapılan kardeşlerin silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş.'nin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan anne ve baba serbest bırakılırken ağabey Bayram Ş.'nin sorgusuna devam edildi. Bayram Ş.'nin raporun ardından suçunu itiraf ettiği bildirildi. Aysel Ş.'nin babasına olayı söylemek isteyince öldürüldüğü, kız kardeşinin de durumdan haberdar olabileceği iddia edildi. Öte yandan olayda kullanılan tabanca da olay yerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta gömülü olarak bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.