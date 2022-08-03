Ölüm tehdidi aldığı iddiasıyla istifa eden doktorla ilgili flaş gelişme

Afyonkarahisar'da bir hasta yakını tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyip istifa eden hematoloji uzmanı, olayın üniversite yönetimiyle bir alakası olmadığını kaydetti. Öte yandan, doktorun görev yaptığı Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hukuk biriminin dün değil bugün öğleden sonra şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) görevli tek hematoloji hekimi Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadelerini görüp ‘öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti. Dr. Özen'in özel sektörde çalışacağı belirtildi.

Olayın ardından AFSÜ yönetimi doktor Özen'in önce istifa ettiğini açıkladığı bir metni resmi internet sitesinden yayınladı ancak açıklamayı birkaç saat sonra kaldırdı. Açıklamanın kaldırılmasıyla ilgili ise üniversiteden herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Dün yayınlanan açıklamada cumhuriyet savcılığı başta olmak üzere gerekli makamlara şikayetçi olunduğu belirtilmesine rağmen, şikayetin bugün öğleden sonra gerçekleştirildiği öğrenildi.

“10 gündür kendisi dışarıda”

Açıklaması ile Türkiye'nin gündemine oturan Dr. Özen ise olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 2 gündür gündemde olan konudan rahatsız olduğunu dile getiren Özen, “Açıkçası ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum, 10 gündür kendisi dışarıda. 10 gündür de bir işlem yapılmadı. Bu konunun gündem de kalmaya devam edecek olması, benim hayati tehlikemi arttırıyor. O yüzden konu kapansın istiyorum. Bu konuşmayı yapmamın sebebi ise rektörlük, dekanlık ve buradaki hocalarım ile herhangi bir sıkıntım yok, baskı olmadı. Lütfen konuyu kapatırsak çok sevineceğim” dedi.

“Mobbing yok”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularına da yanıtlayan Özen, bir gazetecinin “Sosyal medyada özellikle üniversite yönetimiyle ilgili mobbing uygulandığı yönünde iddialara var buna da açıklık getirir misiniz” sorusuna “Öyle bir şey yok. Ben sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım bu olay dolayısıyla. Sosyal medyayı takip edemiyorum. Ancak mobbing yok. Burada gayet rahat çalıştık arkadaşlarla” yanıtını verdi.

“Eğer izin verirlerse Türkiye'de kalmaya çalışacağım”

Bir başka gazetecinin ise “Üniversitenin açıklamasında özel hastaneye gideceğiniz söylendi, sosyal medyada birçok vatandaş ise özel hastanede ya da sokakta yürürken ölüm tehlikesi olmayacak mı” sorusu üzerinde açıklamalarda bulunan Özen, “Ben 2006 yılında Amerika'dan teklif aldım gitmedim. 2013'de İngiltere'den teklif aldım gitmedim. Eğer izin verirlerse Türkiye'de kalmaya çalışacağım. Ama Afyon'da kalmam mümkün değil, başka bir ilde olacağım ve gideceğim yeri de söylemeyeceğim” dedi.

Özen ayrıca “İstifa nedenim sadece ölüm tehlikesi, öyle bir tehlike hissediyorum” diyerek istifa olayına açıklık getirirken, kendisini tehdit eden kişinin peşine düşmemesi için şikayetini geri alacağını söyledi.