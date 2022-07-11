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Önce dolu ardından başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış, ilçe genelinde etkisini gösterirken Başören köyü ile bir çok köyde ise şiddetli yağış dolayısıyla yollarda büyük su birikintileri oluşurken, ceviz büyüklüğünden yağan dolu ise tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Yağışı gören vatandaşlar buldukları boş dükkan ve balkon altlarına sığınırken bir çoğu ise evlerinden çıkamadı. Yağışın özellikle tarım arazilerinde zarara neden olduğu belirtildi.

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