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Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı

Afyonkarahisar’da bir kadın, polise eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu.

Afyonkarahisar'da bir kadın, polise eşinin kaybolduğu ihbarında bulundu. Kayıp ihbarında bulunan kadının, dini nikahlı eşini kendisinin öldürdüğü ve tandırda yaktığı tespit edildi.


Olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sultandağı ilçesinde ikamet eden Kıymet Albayrak isimli kadın, dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür eve gelmediği şeklinde emniyete kayıp başvurusunda bulundu.


Bunu üzerine soruşturma başlatan emniyet ekipleri, Akbıyık'ı Kıymet Albayrak'ın öldürebileceği şüphesi üzerine, kadını sorguya aldı.


Emniyetteki sorgusunda Abdullah Gazi Akbıyık'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Kıymet Albayrak'ın, dini nikahlı eşini önce öldürdüğü, sonra da ekmek tandırında yaktığı tespit edildi.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri öldürülen Abdullah Gazi Akbıyık'ın evinde inceleme yaparak, yakılan tandırda kriminal bir delil arandı. Ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde olay yeri inceleme ekipleri, topladıkları delilleri Adli Tıp Kurumuna gönderdi.


Cinayet zanlısı Kıymet Albayrak, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Albayrak'ın daha önce de 10 gündür eşinden haber alamadığı gerekçesiyle özel bir televizyon kanalındaki canlı yayına katıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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