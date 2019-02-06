Öncelik her zaman yayanın

Ülke genelinde eş zamanlı başlayan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi Afyonkarahisar'da başladı. Vali Mustafa Tutulmaz, il protokol üyeleri ve lise öğrencileri yaya geçidinden karşıdan karşıya geçiş yaparak yayanın önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli kampanya başlatıldı. Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi önünde yapılan programda öğrenciler ellerinde pankartlarla dikkat çekmeye çalıştı. Vali Mustafa Tutulmaz, beraberindeki protokol üyeleri ve öğrenciler yaya geçidinden karşıdan karşıya geçti. Geçiş sırasında yayalara yol veren araçların yanına giden Vali Mustafa Tutulmaz, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganlarının bulunduğu broşürleri şoförlere dağıttı. Vali Tutulmaz'a Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, İl Jandarma Komutanı J. Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri de eşlik etti.

ÖNCELİK HER ZAMAN YAYANIN

Burada açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, yaya geçitlerinin önemine değindi. Yapılan istatistiklerde dünyada yılda 1 milyon 350 bin kişinin trafik kazalarından öldüğü tespit edildiğini hatırlatan Vali Tutulmaz şöyle devam etti; “Ülkemizde de yılda 7.400 dolayında kişiyi trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunun 1700'ü yaya geçişlerinden kaynaklı, yayaların karıştığı kazalar sonucu kaybediyoruz. Bu da %23 gibi orana karşılık geliyor. Bundan dolayı artık bu yıl yayanın ve trafiğin ön planda olduğu bir yıl olarak değerlendireceğiz. Yayalarımıza daha güvenli bir yol sağlama yönünde gayret göstereceğiz. Geçen yıl bu yönde kanunda düzenlemeler yapıldı. Artık kavşaklara girişlerde, yaya geçitlerinde, okul önlerinde yayalara öncelik verilecek, hızlar azaltılacak yaya var ise öncelik yayanın olacak. Bunu özellikle buradan tüm vatandaşlarımıza, sürücülerimize, yayalarımıza duyurmak istiyoruz. Artık bu yıl yaya geçitlerinde, kavşaklarda, işaret bulunan her yerde öncelik yayanındır.”

YAYA VARKEN GEÇENE 488 TL PARA CEZASI

Yaya geçitlerinde yaya varken geçen araçlara 488 TL para cezası kesileceğini ifade eden Vali Tutulmaz; “Sürücülerimiz bu konuda ısrarlı bir şekilde uyanık olsunlar. Çünkü yaya geçitlerinde yaya varken geçilirse cezası var. Öncelikle 488 TL cezası var. Bunu da vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Ama inşallah bir kaza olmaz. Tabi bir kaza olduğu anda da yaptırımı daha ağır onun için tüm sürücüleri sizin vasıtanızla uyarıyoruz. Biz Afyonkarahisar olarak da bugünden itibaren yaya geçitlerinde ve kavşaklarda ağırlığımız yoğun bir şekilde hissettirmeye başladık. 400 polisimiz ve 100'ün üzerinde de jandarma görevlisi yaya geçitlerinde, okul önlerinde bugün görev yapıyorlar. Bundan sonra da yine aynı şekilde görev yapmaya devam edeceğiz. 7000 kişiyi trafik kazasında kaybediyoruz. 1700 kişiyi ise yaya geçitlerinde kaybediyoruz. Artık bunlar mümkün olduğu kadar azalsın ve mümkünse sıfır noktasına hep birlikte indirelim. Bu kampanyalarla daha duyarlı hale geldik” dedi.