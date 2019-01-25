Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin göreve başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine ataması yapılan Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin tam zamanlı görevine başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Birimine Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin atandı. Operatör Doktor Tantekin'in atanması Şuhutlu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken, uzun süredir Ortopedi ve Travmatoloji doktorunun olmaması dolayısıyla yaşanan eksiklikte tamamlanmış oldu. Operatör Doktor Mehmet Fırat Tantekin'in hasta muayene ve ameliyatlarına başladığı belirtildi.