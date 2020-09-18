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Organ nakli yapılan belediye başkanın oğlu hayata tutunamadı

Afyonkarahisar’ın Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu’nun oğlu Emre Barutcu, özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldığı ameliyat esnasında hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Değirmenayvalı Belediye Başkanı Erol Barutcu'nun oğlu Emre Barutcu, özel bir hastanede karaciğer nakli yapıldığı ameliyat esnasında hayatını kaybetti.


Genç yaşta hayatını kaybeden Emre Barutcu (27), bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Cenaze namazına çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve kasaba halkı katıldı. Başkan Barutcu'yu bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmayarak taziyede bulundu.

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