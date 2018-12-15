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Orhan Kaynar: "Önemli olan 3 puandı, onu da aldık"

Yetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynar, Afyonspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu.


Orhan Kaynar, "Hafta içi kongremiz vardı başkan adayı çıkmadı, saha içi işini iyi yapmaya çalışıyoruz. Elazığspor'u yaşatmaya çalışıyoruz, buradan aldığımız 3 puan çok önemli idi oyuncularımı kutluyorum. Afyon güzel bir futbol şehri onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyun anlamında istediğimiz oyunu oynadık, pozisyonlara girdik, bizim için önemli olan 3 puandı onu da aldık" dedi.

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