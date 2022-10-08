ORKUT'un eğitimi AFAD'ın Afyonkarahisar yerleşkesinde yapıldı

Orman Bölge Müdürlükleri tarafından oluşturulan ‘Arama Kurtarma' ekiplerinin teorik ve uygulamalı eğitimi Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Eskişehir, Konya, Isparta Orman Bölge Müdürlükleri tarafından Arama Kurtarma (ORKUT) oluşturuldu. 42 kişiden oluşan ekibin eğitimi AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde tamamlandı. Eğitim çalışmasının 6 modülden oluşan Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri şeklinde yapıldığı belirtildi.