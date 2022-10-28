Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Afyonkarahisar'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ormanlık alanda yetiştirilen 108 kök kenevir ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığı yönünde istihbari bilgiye ulaşıldı. ormanlık alanda yapılan araştırma sonucunda; 108 kök kenevir bitkisi, 50 adet plastik kova, 3 adet plastik kasa, 1 adet kürek ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirleri eken şüphelilerin tespitine yönelik yapılan detaylı araştırma sonucunda M.F.U., R.U. ve K.U. isimli şüpheliler tespit edilerek ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 kilo 604 gram esrar maddesi, 65 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 55 adet sahte 200 TL'lik banknot, 4 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikata başlatıldığı bildirildi.