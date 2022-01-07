Ortadan ikiye bölünen Tofaş 1 kişiye mezar oldu

Afyonkarahisar'da SUV tipi araçla çarpışan Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü. 3 kişinin yaralandığı kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş bir kişiye de mezar oldu.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Kuzpınar (25) idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray (74) yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen Tofaş'ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.