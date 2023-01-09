Ortaokul öğrencilerine siber zorbalıkla mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar'da polis ortaokul öğrencilerine güvenli internet kullanımı ve siber zorbalıkla mücadele konularında eğitim verdi.

Eğitim İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Neriman-İbrahim Küçükkurt Ortaokulu'nda ‘SİBERAY' programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada polis ekipleri öğrencilere ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında eğitim verdi. Eğitim soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.