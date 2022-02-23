Ortaokul öğrencilerine ‘SİBERAY' anlatıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Güvenli ve Bilinçli internet' semineri düzenlenerek, ‘SİBERAY' projesi anlatıldı.

Düzenlenen seminer Şehit Mustafa Sezer Ortaokulunda 300 öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Programda, ‘Güvenli internet ve siber suçlardan korunma' yöntemleri anlatıldı. Seminerde, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla birlikte karşılaşılan sorunlar, kontrolsüz paylaşım çılgınlığının sonuçları, siber zorbalık, internette her bilgiye güvenilmemesi ve en az 3 kaynaktan araştırılması gerektiği, sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ve internet bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, ekipler SİBERAY projesiyle toplumu teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı gibi konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.