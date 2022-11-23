Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sultandağı ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik ‘afet' tatbikatı yapıldı.

AFAD ekipleri tarafından Sultandağı ilçesindeki İshaklı Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi' verildi. Eğitimin ardından ise ‘deprem anı, toplanma alanı uygulaması, yangın ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi. Tatbikatta öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Öte yandan, tatbikata Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek'de katıldı.