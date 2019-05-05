Osman Özköylü hakemlere ateş püskürdü

Spor Toto 1. Lig'in 32 . haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Osmalıspor ile 0-0 berabere kaldı. Osman Özköylü yaptığı açıklamada, "Afyonspor'un durumu belli, biz play-off içinde olmak istiyoruz. Afyonspor da var olan şansını sonuna kadar kullanmak istiyor. Oyunun geneline baktığımız zaman daha çok topa sahip olan bizdik evet Afyonspor'un da direkten dönen topu oldu, kaçırdıkları bir penaltı var, maçı kaybedebilir miydek evet kaybedebilirdik çok iyi oynadığımız maçlardan birisi olarak değerlendiriyorum rakibin direncini kıramadık, oyunu koparamadık.

Son 20 dakikada Afyonspor etkili oldu yüksek toplarda etkili oldu son bölümde penaltı yakaladılar kullanamadılar orada biz şanslı idik. Bu gün her iki takımın oyuncuları da büyük bir özveri ortaya koydular, ellerinden geleni yaptılar. Ortada çok komik bir hakem triosu vardı her iki takım aleyhine hatalar yaptılar bu kadar ciddiyetsiz lakayıt hakem görmedim, maçı iyi süzemeyen oyunu süzemeyen hakem Afyonspor oyuncusu benden çıktı diyor, korneri öyle verebiliyor bütün stat görüyor top yön değiştiriyor, sen bunu göremiyor süzemiyorsun, oyuncu Allah razı olsun o çocuktan bilemiyorum kimdi uyardı benden çıktı dedi" şeklinde konuştu.