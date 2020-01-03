İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otel çalışanları personel gecesi ile motive edildi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında bulunan bir otel, düzenlediği gecede çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcalarında bulunan bir otel, düzenlediği gecede çalışanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.


Otel Müdürü Abit Dedebek, düzenledikleri personel gecesini geleneksel hala getirdiklerini ve amaçlarının düzenlenen gece ile personelin bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden atmalarını sağlamaya yardımcı olmak olduğunu belirtti. Gecenin ayrıca moral ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini ve personelin yüzünün güldüğünü belirten Dedebek, “Gecenin düzenlenmesinde bize destek olan personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel sezonlar geçiriyoruz. Personelimizin başarısını canı gönülden kutluyorum. Gösterdiğiniz yüksek performans nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Aileleri ile birlikte akşam yemeği sonrası Gölge Rayan konseri ile gönüllerince eğlenen personel arasında yapılan çekilişle tatil, çeyrek altın ve alış-veriş hediyeleri verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.