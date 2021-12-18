Oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ve 2 araç zarar gördü

Afyonkarahisar'da bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, iş yeri ile birlikte dükkana tamir için bırakılan 5 araçtan ikisi yangından zarar gördü.

Olay, kent merkezi Güvenevler Mahallesi'nde ki 1. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin ismi henüz belirlenemeyen tamirhanede bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına önce iş yeri çalışanları ile çevredekileri müdahale ederken ardından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası, çevresindeki diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda bulunan iki aracın alevlerden dolayı zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.