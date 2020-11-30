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Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi

Afyonkarahisar’da korona virüs (Covit-19) denetimleri yapan polis ekipleri, otobüs durağında maskesini indirerek sigara içen genç hakkında tutanak tuttu.

Afyonkarahisar'da korona virüs (Covit-19) denetimleri yapan polis ekipleri, otobüs durağında maskesini indirerek sigara içen genç hakkında tutanak tuttu.


Olay, Burmalı mahallesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Denetim çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir otobüs durağında 19 yaşındaki Suat Ç.'nin maskesini indirerek sigara içtiğini tespit etti. Şahsın yanına giden polis ekipleri genç hakkında maskesini indirip sigara içmekten tutanak tuttu. Genç daha sonra polislerin yanından uzaklaşarak gitti.

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