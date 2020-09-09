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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kurtuluş Mahallesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe stadyumu istikametine doğru seyir halinde bulunan G.S., idaresindeki 35 AIS 742 plakalı motosiklet ile Kadir E. yönetimindeki 03 SB 866 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ie savrulan motosiklette ki sürücü G.S., ile Z.Ç., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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