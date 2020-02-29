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Otomobil önce kaldırıma ardından elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen feci kazada, yoldan çıkarak önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen feci kazada, yoldan çıkarak önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Emirdağ'ın Bayat Caddesinde dün gece 01.30'da meydana geldi. Seyir halindeki 03 HC 579 plakalı otomobilin sürücüsü H.D.'nin (43), ıslak zeminden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç yoldan çıktı. Kontrolün kaybolmasıyla ilk olarak kaldırıma vuran otomobil ardından elektrik direğine sert bir şekilde çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan H.O. (22) ve O.D. (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.D. ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesine ardından da Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.


Cenazeler, otopsi için Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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