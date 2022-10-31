İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin arka koltuğundaki tüfek bekçilerin dikkatinden kaçmadı

Afyonkarahisar’da devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Olay, Bolvadin ilçesi Hamza Usta sokakta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan A.Ç., isimli şahsın kimlik sorgulamasını yapan ekipler arka koltukta tüfek olduğunu fark etti. Ardından silahın evraklarını isteyen görevlileri, tüfeğin evraklarının olmadığı yanıtını alınca sürücüyü gözaltına aldı. Silaha el koyan ekipler ardından sürücüyü emniyete götürdü.

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