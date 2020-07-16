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Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Şuhut-Mahmut köyü yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde Mahmut köyü yolu istikametine giden Kamil A., idaresindeki elektrikli bisiklete Metin Ö., yönetimindeki 03 SG 777 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Akif K., yola düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akif K., olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışmaları ise devam ediyor.

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