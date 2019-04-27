İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otomobilin çarptığı manda telef oldu

Afyonkarahisar’da ’ehli hayvanlar geçebilir’ trafik levhasının önünde bir kamyonetin çarptığı manda telef oldu.

Afyonkarahisar'da 'ehli hayvanlar geçebilir' trafik levhasının önünde bir kamyonetin çarptığı manda telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet, Afyonkarahisar çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen mandaya çarptı. Talihsiz hayvan, olay yerinde can verdi. Kaza nedeniyle trafik kısa süre aksarken manda çevrede bulunan bir traktör ile yolun kenarına kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan 'Ehli hayvanlar geçebilir' uyarı tabelası dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.