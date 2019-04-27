Otomobilin çarptığı manda telef oldu

Afyonkarahisar'da 'ehli hayvanlar geçebilir' trafik levhasının önünde bir kamyonetin çarptığı manda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet, Afyonkarahisar çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen mandaya çarptı. Talihsiz hayvan, olay yerinde can verdi. Kaza nedeniyle trafik kısa süre aksarken manda çevrede bulunan bir traktör ile yolun kenarına kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan 'Ehli hayvanlar geçebilir' uyarı tabelası dikkatlerden kaçmadı.