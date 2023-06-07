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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.M., idaresindeki 03 KS 578 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.G., yönetimindeki 03 SG 029 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yere düşen Y.M., ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan Y.M., ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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