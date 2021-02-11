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Otomobilin yakıt deposuna saklanan esrarı dedektör köpek buldu

Afyonkarahisar’da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 844 gram esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 844 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda otomobilin yakıt deposuna saklanan esrarı eğitimli narkotik köpeği buldu.


Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Dörtyol kavşağında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler köpeğin arka koltuğun altına tepki vermesi üzerine ekipler aracın koltuğunu kaldırdıklarında yakıt deposu kapağında oynama olduğunu fark etti. Ardından depoyu açan ekipler 4 paket halinde gizlenmiş halde 1 kilo 844 gram esrar ele geçirdi.


Olayın ardından araçta bulunan Selami I. ve Veysel B., gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği ise büyük başarıya imza attı.


Öte yandan, uyuşturucunun bulunduğu anlar ise polis kamerasına yansıdı.

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