İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, H.K., isimli elektrikli bisiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.D., idaresindeki 03 KP 768 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırılan H.K., tedavi altına alındı.


Olayın ardında polis tarafından inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.