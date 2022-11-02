Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası çarpışan otomobiller ise adeta hurdaya döndü.

Kaza, Afyonkarahisar -Ankara karayolu Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

H.Y., idaresindeki 07 LF 542 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü H.Y.'nin kullandığı 26 PS 532 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışanın etkisi ile savrulan araçlar hurdaya dönerken, çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan B.Y., B.S. ve S.S.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Yaralılardan S.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.