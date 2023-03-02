İhlas Haber Ajansı

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Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-Ankara Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.


Kaza Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Bayat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.G. idaresindeki 03 HK 680 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında M.D.'nin kullandığı 06 BGA 499 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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