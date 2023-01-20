(ÖZEL) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 2022 yılında yaklaşık 1 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi

Afyonkarahisar'ın en büyük sağlık kuruluşu konumundaki Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 2022 yılında yaklaşık 1 milyon 250 bin hastaya hizmet vererek büyük bir rekora imza atarken, hastaneye başvuranlar ise en çok dahiliye branşındaki polikliniklerden hizmet aldı.

Her geçen yıl büyüyen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 2022 yılında da önemli başarılara imza attı. Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Duran, kurumun 2022 yılındaki faaliyetleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Dr. Duran, kurumda bütün çalışanlarda adına 2022 yılının yoğun geçen bir yıl olduğunu söyledi. Dr. Duran, “Afyonkarahisar Devlet Hastanesi A-B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşuyor. Büyüklük anlamında da kentin en büyük sağlık kuruluşudur. 2022 yılında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ki polikliniklerde yaklaşık 1 milyon 250 bin civarında hastaya baktık. Bu rakamı Afyonkarahisar'ın nüfusuna göre değerlendirsen eğer 1 hasta en az 2 defa yıl içerisinde hastaneye gelmiş oluyor, bu rakam bakıldığında ise biraz fazla. En çok yoğunluk ise bizim ayakta hasta dediğimiz dahiliye branşlarına gelen hastaların yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Tüm ilçelerden de hasta alıyoruz”

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin çevre kentlere bakıldığı zaman daha çok hasta kabul ettiğine dikkat çeken Dr. Duran, bunun da en büyük nedeninin hastanenin konumundan kaynaklandığını dile getirdi. Dr. Duran açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çevre illere göre bu oranı değerlendirdiğimiz ise bizim yani Afyonkarahisar Devlet Hastanesi merkezi bir konumda. Yani tüm ilçelerden de hasta alıyor. Bundan dolayı da çevre illere göre daha çok hasta kabul eden bir kuruluş konumundayız.”