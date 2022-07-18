(ÖZEL) Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı.

Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan Afyonkarahisar'ın meşhur haşhaşı merkez ve köylerde hasadı imece usulüyle yapılıyor. Haşhaşın, tohumu ve dış kabuğunun (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri bulunuyor. Tohumu hamur işlerinde, kapsülü ise ilaç yapımında kullanılıyor.

Şuhut İlçesine bağlı Karlık köyü istikametinde bulunan tarlada haşhaş toplayan tarla sahibi ve işçiler, eylül ayında ekimini yaptıkları haşhaşın Temmuz ayında da hasadına başladıklarını söyledi. Tarla sahibi Fatma Kuş, "Sıcak yanıyoruz çalışırken çok yanıyor hava. Sabah erkenden kalkıyoruz. Günlük 100 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Saat 08.00'da geliyoruz tarlaya akşam altıya kadar çalışıyoruz. Zor oluyor bu sıcakta zor olmaz mı hiç. Allah veriyor hepimize de hayırlısıyla” dedi.

İşçi olarak çalışan Fatma Turunç ise, "Sabah 08.00'de geliyoruz akşam altıya kadar 100 lira yevmiye ile sıcağın altında çok zor oluyor. Ama geçim şeyi mecburuz burada çalışmaya. Kavurucu sıcakların altında zor oluyor burada arkadaşlarımız ile birlikte zor yavrum. Ben hasta oldum bak çalışıyorum ekmek parası için. Ekmek parası kazanmak çok zor herkesin böyle mücadele etmesini herkesten bekliyorum" dedi.