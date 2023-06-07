(Özel) Afyonkarahisar'ın mezrayı hatırlatan 6 bin nüfuslu mahallesi

Afyonkarahisar'da özellikle sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Erenler Mahallesi'nin yol, kaldırım ve alt yapı gibi sorunları yıllardır adeta kanayan bir yara olmuş durumda. Vatandaşların Afyonkarahisar Belediyesinin hizmetlerini her defasında sorguladığı mahallede en çok şikayet edilen konuların başında ise hizmet yetersizliği ve denetimsizlik geliyor. Yolların büyük bir bölümünün bozuk ve çukurlarla dolu olduğu mahallede özellikle yağmur yağdığında büyük su birikintileri oluşurken, sürücü ve yayalar bu su birikintilerinden dert yakınıyor. Birçok bölgede kaldırımın olmadığı mahallede var olanlar ise odun, hafriyat, küspe ve saman gibi malzemeler ile işgal ediliyor.

İnşaat çalışmalarının eksik olmadığı mahalle nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan üniversite öğrencileri ise çoğu zaman yaşadıkları sıkıntıları esprili bir dille sosyal medyadan dile getirerek duruma bir çare bulunmasını istiyor.

Her fırsatta şikayetlerini dile getirdiklerini ifade eden vatandaşlar ise Afyonkarahisar Belediyesi yetkililerinin sorunlara kalıcı çözümler yerine günlük çözümler ürettiklerini kaydetti. Vatandaşlar belediyenin bozuk bir yolu yenilemek yerine sadece yama yapmasından dert yandı.