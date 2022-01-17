(ÖZEL) Afyonkarahisar'ın simgesi Akarçay buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 8 dereceye kadar düştüğü Afyonkarahisar'da kentin simgelerinden biri olan Akarçay yüzeyi buz tuttu.

Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi haline gelen Akarçay, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Kentte yaklaşık 10 günden bu yana devam eden soğuk havalar yüzünden Akarçay ile birlikte süs havuzları ve çeşmelerde dondu. Donan Akarçay görüntüsü ile seyrine doyumsuz bir manzara oluştururken, çayın buz tutan hali ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.