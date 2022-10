(ÖZEL) Afyonkarahisarlı gönüllü kadınlar her hafta bir camiyi gönüllü temizliyor

Afyonkarahisar'da gönüllü kadınlar bir araya gelerek her hafta farklı bir camide dip köşe temizlik yapıyor. Hiçbir maddi destek almadan tüm masrafları kendileri karşılayarak her hafta farklı bir camiye giden kadınlar avizelerden kitaplara, halılardan pencerelere kadar her noktayı büyük bir titizlikle temizliyor.

Aralarında akademisyenin de bulunduğu farklı meslek gruplarından kadınlar, temizliğe giderken çoğu zaman çocuklarını da camiye götürüyor. Böylece; gönülden yapılan toplum hizmetine çocukların da katkısı oluyor. Anneleri ile birlikte camiye gelen çocuklar aynı zamanda manevi değerlerine de duyarlılık kazanıyor. Hiçbir dernek ya da kurumdan destek almadan bir gönül köprüsü oluşturan hayırsever kadınların tek isteği hayır duaları kazanmak.

"Seve seve gelen can dostlarımızı çok seviyorum"

Kadınları bir araya getiren Sultan Bayat, bu işin manevi yönünün tüm maddi şeylere bedel olduğunu söylüyor. Bayat; camilere gittikçe temizlik ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladığını ve dostları ile bir araya gelerek gönüllü olarak cami temizliklerine başladıklarını söyledi. Bayat: “Camilerde temizlik ihtiyacı olduğunu görünce dostlarıma söyledim ‘camileri biz temizleyelim' diye. Önce hiç temizlik malzememiz yoktu. Evden süpürgeleri aldık. Arabası olanı çağırdık. O zamanlar bir camiye 3 hafta gidiyorduk, anca temizliyorduk. Aynı gün aynı gün giderken camileri tertemiz ediyorduk. Birkaç ay sonra gittiğimizde bile temiz çıkıyordu, camiler. Sonra süpürgeler aldım robotlardan. İlk geldiğimde öğlen namazına kadar camlar, panolar, camın etrafındaki kaloriferler bitince hemen namazlarımızı kılıyoruz. Süpürme işi son rötuşlarımız oluyor. Seve seve gelen can dostlarımızı çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun.” dedi.

"Peygamber Efendimizin, ‘Camileri temizleyen kendi kalplerini temizler' diye bir Hadis-i Şerifi var"

Gönüllü temizlik ekibinden Zeynep Bayat Sarıoğlu ise şöyle konuştu:

“Kütahya'dan geliyorum. Annem ve gönül dostları arkadaşları camileri temizleyeme geliyorlar. Ben de onlarla birlikle onlara gönülden destek olup vakit buldukça onlara yardım için ben de geliyorum. İnanılmaz bir huzur, rahatlık, mutluluk hissettiriyor tabi ki bu sanki bizim vazifemiz gibi oldu artık çünkü Peygamber Efendimizin, ‘Camileri temizleyen kendi kalplerini temizler' diye bir Hadis-i Şerifi var. Biz de kendi kalbimizi temizlemek için geliyoruz. Benim 2,5 yaşında bir kızım var. Onun da camilerde büyümesini, buralarda koşturmasını seviyorum. Onu da böyle ortamlarda büyütmek adına buralara gelmeyi tercih ediyorum.”