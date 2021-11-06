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(ÖZEL) Asırlık çeşmeyi hedef tahtası haline getirdiler

Afyonkarahisar’da Karahisar Kalesi’nin eteklerinde bulunan tarihi Çavuşbaş Çeşmesi’nin tabelası adeta magandaların hedef tahtası haline geldi.

Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'nin eteklerinde bulunan tarihi Çavuşbaş Çeşmesi'nin tabelası adeta magandaların hedef tahtası haline geldi. Tarihi çeşmede son zamanlarda mermi izlerinin olduğu gözlendi.


Tarihi Karahisar Kelesi'nin etiklerinde bulanan ve asırlardır dimdik ayakta duran tarihi Çavuşbaş Çeşmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunması Tescilli Kültür Varlıkları arasında yer alıyor. Yüz yıllardır suyu hiç eksik olmayan çeşmeden halen daha memba kalitesinde su akıyor. Tarihi çeşme son günlerde maganda kurşunlarının hedefi haline geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çeşmeye tabancalarla ateş açıldığı ve çeşmenin tabelasının bu kurşunların hedefi olduğu gözlendi.


Mahalle halkı bu çeşmeye silahla kurşun sıkılmasından oldukça rahatsız olduklarını belirterek yetkililerin tarihi bir dokuya zarar verenleri bulmaları için çalışma başlatmasını istediler.

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