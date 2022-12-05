İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel birey ve ailelerinin hediye sevinci

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde özel birey ve ailelerine oyuncak ve çeşitli araç gereçlerden oluşan hediyeler verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde özel birey ve ailelerine oyuncak ve çeşitli araç gereçlerden oluşan hediyeler verildi.


İlçede bulunan özel eğitim uygulama Merkezlerini ziyaret eden belediye personelleri hazırlatılan hediyeleri engelli bireylere takdim etti. Hediyeleri alan özel bireyler ve aileleri ise bu duyarlı davranışlarından dolayı belediye personellerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.