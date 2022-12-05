Özel birey ve ailelerinin hediye sevinci

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde özel birey ve ailelerine oyuncak ve çeşitli araç gereçlerden oluşan hediyeler verildi.

İlçede bulunan özel eğitim uygulama Merkezlerini ziyaret eden belediye personelleri hazırlatılan hediyeleri engelli bireylere takdim etti. Hediyeleri alan özel bireyler ve aileleri ise bu duyarlı davranışlarından dolayı belediye personellerine teşekkür etti.